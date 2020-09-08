Сумасшедший британец получил травму во время первого Гран-при сезона в июле и уже через неделю принял участие в следующем этапе. Кратчлоу поделился с подписчиками фото и видео с операции – и это контент не для слабонервных. Можно увидеть, как голые мышцы руки Кэла двигаются во время хирургических манипуляций. Подписчики поспешили сообщить гонщику, насколько ужасным они сочли увиденное. «Кажется, жена только что отключилась», – написал один из них.