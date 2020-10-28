Eurosport и Infront Moto Racing 28 октября объявили о продлении соглашения о трансляции чемпионата мира FIM Motocross на ближайшие три сезона (2020-22).

В рамках договора все гонки класса MXGP и MX2 будут показаны в прямой трансляции на телеканалах и в приложениях Eurosport.

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Поклонников Motorsport ожидает драматичное завершение сезона-2020. В MXGP и MX2 осталось всего три Гран-при, Тим Гайсер из Team HRC и Том Виалл из Red Bull KTM Factory Racing лидируют в своих категориях перед переездом соревнований в Пьетрамурату на севере Италии.

Eurosport обладает богатыми традициями, связанными с мотоспортом мирового уровня и непревзойденному освещению лучших гонок и серий по всему миру, включая 24 часа Ле-Мана и чемпионата мира по супербайку.

Между тем Eurosport Events, подразделение Eurosport Group по организации мероприятий, с 2015 года содействует организации чемпионата мира FIM по мотобайку на выносливость и в начале октября объявило о долгосрочном партнерстве с Международной мотоциклетной федерацией (FIM) в рамках продвижения FIM Speedway во всем мире в течение следующих 10 лет.

Ключевые даты на повестке (MXGP и MX2):

Воскресенье, 1 ноября, MXGP в Трентино (Пьетрамурата, Италия)

Среда 4 ноября, MXGP в Пьетрамурате (Пьетрамурата, Италия)

Воскресенье 8 ноября, MXGP в Гарда Трентино (Пьетрамурата, Италия)

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