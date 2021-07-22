Многообещающий мотогонщик Александр Васильев из команды VL65 Racing Team рассказал о положении дел его спорта в России, а также о шансах когда-нибудь оказаться в MotoGP.

– Как дела у России в этом виде? Какая есть поддержка?

– Уровень российских гонщиков повышается с каждым годом, конкуренция в наших чемпионатах становится все напряженнее. Однако сейчас в мировых сериях наших спортсменов нет. Последним, кто добирался до соревнования международного уровня, был Макар Юрченко. В 2018 году он принимал участие в самом престижном чемпионате по мотоспорту - MotoGP в классе Moto3.

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В России, к сожалению, из-за пока еще недостаточно широкой популярности данного вида спорта, спонсорскую поддержку спортсменам оказывают единичные компании. Одной из таких компаний является мой основной спонсор – «Лаборатория Касперского». Я очень рад, что попал в их программу развития молодых талантов, и благодарен за то, что они мне оказывают значительную спонсорскую поддержку для развития здесь, в России, и планируют поддерживать меня на международных чемпионатах.

– Мотоспорт относится к числу опасных – недавно погиб 19-летний участник Moto3. После таких новостей не бывает страшно садиться за руль?

– Конечно, я понимаю, что рискую своей жизнью, но как профессиональный спортсмен никогда не позволяю страху взять над собой верх. Мотоцикл, к слову, опаснее автомобиля, тут пилот не защищен ничем, кроме экипировки. Благо, у меня не было серьезных травм, потому что я всегда трепетно отношусь к состоянию своего мотоцикла и внимательно слежу за дорогой. Надеюсь, в будущем я также смогу избежать тяжелых повреждений.

– MotoGP на данный момент – мечта или достижимая цель?

– Для меня попадание на чемпионат MotoGP и большая мечта, и цель, над достижением которой я работаю ежедневно. Предстоит еще много тренироваться, потому что конкуренция на этом международном соревновании невероятно высока.

Александр Васильев Фото: Other Agency

– Что можешь назвать самым сложным в соревнованиях?

– Самое сложное в гонке – держать стабильный темп на протяжении всех кругов, анализируя всю обстановку на треке, так как гонки всегда непредсказуемы. Все пилоты едут максимально близко друг к другу, поэтому время финиша у них отличается на сотые доли секунды. Никогда не знаешь, кто в итоге придет первым. Нужно всегда быть сконцентрированным. Например, в 2019 году в Грозном я проигрывал лидерам гонки, но на последнем повороте я рискнул, обогнал соперников и в итоге стал победителем.

– Почему ты выбрал мотогонки, а не автогонки?

– В детстве я очень любил ездить на велосипеде, затем я как-то обратил внимание на мотоцикл – он был всегда мне ближе по духу, можно так сказать. В автогонках, конечно, тоже есть своя романтика, но по накалу страстей, темпу езды и адреналину, мотогонки, конечно, мне нравятся куда больше.

– Какие стороны своего пилотажа ты считаешь наиболее сильными?

– У меня очень хорошо получается тормозить к повороту, но из-за этого я часто теряю скорость в самом повороте, что в итоге пока мешает мне показывать большую скорость на круге. Именно поэтому, сейчас у меня основной фокус в тренировках на то, чтобы сохранять скорость в повороте.

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