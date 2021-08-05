Легендарный итальянский мотогонщик Валентино Росси объявил о скором уходе из спорта. На пресс-конференции перед Гран-при Штирии 42-летний итальянец подтвердил, что нынешний сезон – последний в его карьере.

«Я говорил, что приму решение относительного следующего года после летней паузы. И я решил остановиться в конце сезона. К сожалению, это будут мои последние полгода в качестве гонщика MotoGP. Это сложный и грустный момент, очень тяжело говорить и осознавать, что в следующем сезоне я уже не буду соревноваться, делать то, чем я занимался примерно 30 лет.

В следующем году моя жизнь изменится. Но все было круто, я получил огромное удовольствие, это было длительное путешествие. Было очень весело. 25 или 26 лет на чемпионате мира, было здорово. Я пережил незабываемые моменты с парнями, которые работали со мной. Тут уж немногое можно сказать. Только это», – заявил Росси.

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Росси – семикратный чемпион мира в королевском классе и девятикратный – во всех уровнях.

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