Eurosport
Участник Ралли вылетел в кювет, но польские болельщики вытащили его автомобиль на трассу
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Крутейший момент произошел во время второго этапа Кубка Судет по ралли в Польше.
Марцин Сатаник не справился с управлением в повороте и вылетел в кювет. К счастью, сугробы смягчили удар. На этом заезд Сатаника должен был закончится, но его автомобиль тут же обступила группа болельщиков.
Они не позволили пилоту и его штурману Каролю Галысе выйти из автомобиля, а потом втащили их Fiat 126p обратно на трассу.
- Сатаник и Галыса все же добрались до финиша.
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