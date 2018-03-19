Участник Ралли вылетел в кювет, но польские болельщики вытащили его автомобиль на трассу

Крутейший момент произошел во время второго этапа Кубка Судет по ралли в Польше.

Марцин Сатаник не справился с управлением в повороте и вылетел в кювет. К счастью, сугробы смягчили удар. На этом заезд Сатаника должен был закончится, но его автомобиль тут же обступила группа болельщиков.

Они не позволили пилоту и его штурману Каролю Галысе выйти из автомобиля, а потом втащили их Fiat 126p обратно на трассу.

Сатаник и Галыса все же добрались до финиша.

Больше спортивных видео на нашем канале в YouTube