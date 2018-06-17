Рафаэль Надаль протащил тяжеленный флаг и дал старт гонке «24 часа Ле-Мана»
Король не только на грунте.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который на прошлой неделе в одиннадцатый раз победил на «Ролан Гаррос», дал старт старейшей автомобильной гонке «24 часа Ле-Мана».
Надаль, привыкший держать в руках теннисную ракетку, протащил тяжеленный французский флаг и дал командам стартовую отмашку.
- Гонка «24 часа Ле-Мана» проводится ежегодно начиная с 1923 года.
- Наибольшее число побед в ней одержал датчанин Том Кристенсен.
- Самый успешный автопроизводитель – Porsche, у немецкого конструктора 19 побед в общем зачете.
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