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Рафаэль Надаль протащил тяжеленный флаг и дал старт гонке «24 часа Ле-Мана»

Надаль протащил тяжеленный флаг и дал старт гонке «24 часа Ле-Мана»
Eurosport

1 час назад

Король не только на грунте.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который на прошлой неделе в одиннадцатый раз победил на «Ролан Гаррос», дал старт старейшей автомобильной гонке «24 часа Ле-Мана».

Надаль, привыкший держать в руках теннисную ракетку, протащил тяжеленный французский флаг и дал командам стартовую отмашку.

  • Гонка «24 часа Ле-Мана» проводится ежегодно начиная с 1923 года.
  • Наибольшее число побед в ней одержал датчанин Том Кристенсен.
  • Самый успешный автопроизводитель – Porsche, у немецкого конструктора 19 побед в общем зачете.

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