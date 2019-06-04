Isle of Man TT унесла жизни 259 гонщиков за 112 лет. В этом году погиб еще один спортсмен

27-летний мотогонщик Дейли Мэтисон скончался во время соревнований Isle of Man TT, сообщает Motosport.

Мэтисон принимал участие в гонке на 60,7 километра и попал в аварию в начале третьего круга, получив смертельные травмы. После этого инцидента гонка была прекращена, а ее победителем был признан Питер Хикман.

Isle of Man TT – одна из самых опасных гонок в мире; в 2017 году здесь погибли три гонщика, в 2018-м – еще два спортсмена.

Isle of Man TT проводится с 1907 года и всего унесла жизни 259 гонщиков.

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