Мотогонщик на полной скорости въехал в голову коллеге, но тот даже не пострадал

Во время мотогонки Ла-Баньеса, которая прошла в испанском городе Леон, едва не случился трагический инцидент.

Как сообщает The Sun, один из гонщиков (его зовут Пабло Каберо) потерял равновесие и упал на трассу. Другой гонщик (Мигель Анхель Фернандес) не успел сориентироваться в ситуации и на полной скорости въехал Каберо прямо в голову. Посмотрите видео этого эпизода – оно выглядит по-настоящему устрашающе.

К счастью, Каберо серьезно не пострадал: сразу после инцидента его доставили в госпиталь, но, как отметил гонщик, в результате удара он даже не потерял сознание. «Запись эпизода смотрится устрашающе, но это только потому, что вы не видели, что было дальше. Я не потерял сознание. Это был сильный удар, но и только», – заявил Пабло.

А вот по этой ссылке можно посмотреть видео падения мотогонщика с 15-метровой скалы – еще более пугающее, чем инцидент на Ла-Баньеса.

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