В 2020 году мир автоспорта пополнится новым гоночным классом. Компания Eurosport Events, организатор различных чемпионатов, представила серию PURE ETCR – первенство для электрических кузовных автомобилей.

Главная фишка гонок на электрокарах – их формат. В отличие от кольцевых заездов, где все гонщики стартуют одновременно, в PURE ETCR спортсмены будут разделены на группы по три машины – формат напоминает спринтерские гонки у лыжников.

Если приглядеться к промо-ролику, вовсе можно сделать вывод, что создатели вдохновлялись легендарной игрушкой Need for Speed.

Чтобы лучше понять формат отборочных и главных заездов достаточно посмотреть демонстрационное видео.

Сообщается, что в 2020 году PURE ETCR представит лишь тестовые заезды, а с 2021-го начнется полноценный чемпионат, состоящий из восьми этапов. В турнире примут участие 18 гонщиков – по три от каждой из шести марок автомобилей.

В соревнованиях не будет командного зачета – его заменят зачетом производителей.

Впервые гонщики покажут себя в деле с 9 по 12 июля на Фестивале скорости в Гудвуде – зрителей ждут пробные заезды.

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