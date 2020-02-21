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В 2021 году в автоспорте появится новая гоночная серия PURE ETCR – заезды на электроавтомобилях
Гонки Need for Speed в реальности.
В 2020 году мир автоспорта пополнится новым гоночным классом. Компания Eurosport Events, организатор различных чемпионатов, представила серию PURE ETCR – первенство для электрических кузовных автомобилей.
Главная фишка гонок на электрокарах – их формат. В отличие от кольцевых заездов, где все гонщики стартуют одновременно, в PURE ETCR спортсмены будут разделены на группы по три машины – формат напоминает спринтерские гонки у лыжников.
Если приглядеться к промо-ролику, вовсе можно сделать вывод, что создатели вдохновлялись легендарной игрушкой Need for Speed.
Чтобы лучше понять формат отборочных и главных заездов достаточно посмотреть демонстрационное видео.
Сообщается, что в 2020 году PURE ETCR представит лишь тестовые заезды, а с 2021-го начнется полноценный чемпионат, состоящий из восьми этапов. В турнире примут участие 18 гонщиков – по три от каждой из шести марок автомобилей.
- В соревнованиях не будет командного зачета – его заменят зачетом производителей.
- Впервые гонщики покажут себя в деле с 9 по 12 июля на Фестивале скорости в Гудвуде – зрителей ждут пробные заезды.