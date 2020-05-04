Анета Млчакова
Фото: Eurosport
Инстаграм Анеты Млчаковой ослепляет солнечными кадрами.
Итальянский мотогонщик Никколо Канепа добился успехов не только в спорте, но и в личной жизни. Его избранница – чешская модель Анета Млчакова. Девушка стала моделью и гламурными образами собрала почти 300 тысяч подписчиков в инстаграме. Многие обвинили Анету в том, что она красиво живет на деньги родителей, но девушка отметила, что сама содержит себя и уже заработала более 100 тысяч долларов.
Она сотрудничает со многими агентствами – в том числе с Monster Energy. Само время оценить снимки Анеты и позавидовать Канепе.
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