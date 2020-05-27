Мужчина назвал «Ладу» машиной с характером.

Автогонщик Ральф Шумахер, младший брат семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, приобрел новую машину и удивил подписчиков инстаграма необычным выбором.

44-летний Шумахер купил Lada 4x4 – «Ниву». «Не могу дождаться, когда доставят мой новый автомобиль», – писал Ральф в инстаграме три недели назад. Когда «Нива» приехала, мужчина назвал ее машиной с характером.

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«Милый русский джип», – отреагировали в комментариях.

«Вау, «Лада»? Неожиданно», – оценил подписчик.

Ральф приобрел автомобиль, чтобы развозить вино собственного производства под маркой «Шумахер». В ассортименте спортсмена семь видов напитка из различных сортов винограда.

Ральф выступал в «Формуле-1» с 1998 года по 2007-й.

Его старший брат Михаэль – семикратный чемпион «Формулы».

«Ниву» выпускают с 1977 года, в Германии за продажу этой модели отвечает немецкий дистрибьютор АвтоВАЗа Lada Deutschland.

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