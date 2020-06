История самого засекреченного персонажа в истории. Почти самого.

«Кто-то предложил ему перегнать Mercedes на вторую съемку в Уэльсе. Сами понимаете, что он был на месте на три минуты раньше, чем выехал, а жар от тормозов и колес достиг Шотландии. Новой Шотландии в Канаде.

Некоторые говорят, что его дыхание пахнет Castrol GTX и что он настоящий отец Чака Норриса. Все что мы знаем – его зовут Стиг».

Примерно так начиналось представление самого загадочного гонщика в истории в самом популярном автомобильном шоу Top Gear.

Идея персонажа Стига пришла Джереми Кларксону и продюсеру Энди Уилману во время перезапуска культовой английской передачи в 2002 году. Создатели Top Gear решили превратить еженедельный журнал в полноценное шоу со зрителями, трюками, заездами и прочими блэкджеками – им нужен профессиональный гонщик. Но джентльмены столкнулись с проблемой – большинство пилотов просто не умели достаточно внятно говорить на камеру.

«Тифф Нидл (автогонщик, ведущий старой передачи – Eurosport.ru) не годился, потому что в BBC хотели, чтобы новый TopGear ничем не напоминал старый. И если мы возьмем гонщика, ему, как Тиффу, придется вести сюжеты. Но в один час не укладывается столько сюжетов, а гонщики, кроме редких дарований типа Тиффа и Джейсона Плэйто, не особо талантливы в излияниях перед камерой.

Однажды вечером я пытался побороть эту проблему в офисе, пробуя всевозможные сочетания на огромной белой доске, пока это не стало походить на кадр из «Теории всего». Явился Джереми, и через пару минут у него вспыхнуло: «Погоди-ка, а почему он должен говорить? Это может быть просто гонщик, в комбезе и шлеме, и он будет штамповать круги и никогда не раскроет рта. Мы даже лица его не увидим, и никто не будет знать, кто он!»

Джереми Кларксон Фото: Eurosport

К этому моменту Кларксон здорово распалился. «Он будет как Урод в «Криминальном чтиве». Мы можем так и назвать его – Урод!» – вспоминал потом Уилман. «Теперь оставалось только подыскать гонщика на эту роль. Скромного тихоню, который ненавидит говорить. И отчего-то мы выбрали Перри Маккарти – единственного, у кого язык шпарит быстрее его болида. Перри доходчиво объяснил нам, куда мы должны засунуть идею назвать его Уродом, поэтому мы переименовали персонажа в Стига».

Итоговое имя, придуманное Кларксоном, неслучайно – Джереми просто взял прозвище, которое давали всем новичкам в школе Рептон, где он учился.

С прирученным гонщиком программы связаны сразу несколько традиционных гэгов – музыка, которую слушает Стиг в автомобиле во время прохождения трассы, шутки по поводу его молчаливости и многочисленные родственники гонщика в выездных выпусках Top Gear. Например, загорелый кузен из Ботсваны.

Или веганский племянник в зеленом комбинезоне – поклонник экологически чистых автомобилей.

Стиг номер один: самый разговорчивый гонщик в мире и его смерть на авианосце

Первые два сезона внешний вид гонщика кардинально отличался от того, что мы привыкли видеть – комбинезон Стига был черным. Но первая версия просуществовала недолго. Сначала Маккарти – в прошлом не самого удачливого пилота «Формулы-1» – рассекретила газета The Sunday Mirror. Затем, несмотря на тотальный запрет разглашения настоящего имени персонажа, Перри выпустил автобиографию Flat Out, Flat Broke: Formula 1 the Hard Way, раскрыв себя во втором издании. Расплата последовала очень скоро.

«Когда Перри Маккарти, самый разговорчивый гонщик на планете, рассказал, что он скрывался за маской после второго сезона, его дни были сочтены. Черный Стиг или, скорее, кто-то, одетый как он, был заснят привязанным к Jaguar XJS в попытке побить рекорд скорости на борту авианосца HMS Invincible. Манекен Стига был отправлен со стартовой площадки при помощи катапульты, предназначенной для запуска самолетов Sea Harrier.

Стиг «пропустил точку торможения» и машина вместе с водителем упала в Северное море, их никогда больше не видели», – рассказывал много позже второй Стиг – Бен Коллинз.

Естественно, сам Перри Маккарти не пострадал.

Стиг номер два: тотальная конспирация, розыгрыш с Шумахером и выигранный суд у BBC

В отличие от Маккарти, Коллинз в главной мировой гоночной серии не отметился, но это не помешало гонщику-каскадеру агента 007 в последних трех фильмах про Бонда в уже белом комбинезоне поехать намного быстрее предшественника. Кроме того, Бен уделял огромное внимание конспирации: «Я поклялся поднять Стига в белом костюме на новый уровень секретности и продержаться как можно дольше. Я придумал собственные правила: никогда не парковаться дважды на одном месте, никогда не разговаривать с кем-то вне «круга», не снимать балаклаву, пока я не отъеду на 10 километров от места и не буду уверен, что никто за мной не следит.

Бен Коллинз Фото: Getty Images

Золотым правилом было не появляться в белом костюме без шлема. Предположение ничего не стоит без доказательств, и ничто не могло доказать, кем я являюсь, без неопровержимого фотодоказательства. Я стерилизовал свое оборудование, оставлял все следы Бена Коллинза – телефон, бумажник и так далее – запертыми в машине, а потом прятал ключи. Когда Sunday Times устроили рейд в мою раздевалку и обыскали вещи, все что они узнали – это что Стиг носит обувь 10-го размера. На работе я прятался за маской. Дома я всем, включая мою семью и друзей, врал о том, чем я занимаюсь».

Нераскрываемая тайна личности Стига подогревала интерес публики до предела, чем пользовались создатели Top Gear, иногда устраивая розыгрыши. Так, в 2009 году после тест-драйва Ferrari FXX Стиг снял шлем – под ним был семикратный чемпион «Ф-1» Михаэль Шумахер.

Правда, в конце Кларксон обронил фразу: «Не уверен, что Стига действительно зовут Михаэль Шумахер», а в титрах немец значился как приглашенная звезда. Позже выяснилось, что Ferrari принадлежит Шумахеру, а итальянский автоконцерн разрешил управлять авто на шоу только Михаэлю.

Но в итоге Бена тоже рассекретили. Сначала The Telegraph сообщал, что 33-летний гонщик признался владельцу фотостудии во время заказа фотоснимков с изображением Стига. А таинственный белый комбинезон и перчатки видел в доме Коллинза и один из рабочих, проводивших мелкий ремонт. Ну а 10 сентября 2010 газета The Sun вышла с фото на передовице, где Коллинз снимает стиговский шлем. В интервью Бен признался, что был Стигом последние семь лет, рассказал о непростых взаимоотношениях с BBC – корпорация, например, даже не оплатила для гонщика страховку и судилась с издательством Harper Collins, которое собиралось опубликовать автобиографию раскрытого Стига.

Суд BBC проиграла, и книга «Человек в белом костюме все же вышла». Белый Стиг не повторил судьбу черного коллеги и из программы не ушел, став соведущим и инструктором по вождению. А уже через год Коллинз стал четвертым на «24-часах Ле-Мана» доказав, что на шоу совсем не растерял спортивную форму.

Стиг номер три: родился на ферме, вырос во взрослого за месяц, тосковал по ушедшей троице

Нового Стига показали в рождественском спецвыпуске «Три Волхва» – шоу объявило о взращивании третьего Стига на специальной ферме. Спустя месяц миру предъявили все того же Стига в белоснежном костюме. Тайна нового персонажа пока так и не раскрыта.

В 2015-м BBC уволило Джереми Кларксона. Вслед за ним ушли и Ричард Хаммонд с Джеймсом Мэем. Стиг, естественно, уйти не мог, но даже в тизере нового сезона проскакивали нотки грусти от расставания с великой троицей.

Даже у сверхсекретных водителей есть эмоции.

