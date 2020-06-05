Авто и Мотоспорт

«Готова на что угодно». Австралийская гонщица ушла из спорта ради карьеры в порно

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Рене Грейси

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
19 минут назад

Рене Грейси зарабатывает очень много денег и радуется жизни.

25-летняя австралийка Рене Грейси стала первой женщиной-гонщиком в местном турнире Supercars, но ушла из спорта – теперь она продает контент для взрослых.

Девушка зарабатывала совсем немного на гонках, и финансовые выгоды от ее нового занятия затмевают любые отрицательные аспекты. «Это поставило меня в финансовое положение, о котором я никогда не могла и мечтать, и мне это очень нравится. Я нормально отношусь к тому, как меня называют. Я зарабатываю хорошие деньги и чувствую себя комфортно», – рассказала девушка австралийскому Daily Telegraph.

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Грейси выкладывает контент на сайте OnlyFans и говорит, что «готова на что угодно», пока это приносит ей большой доход.

  • OnlyFans – сервис, в котором фанаты платят за подписку на аккаунт и получают от него эксклюзивный контент. В основном платформа пользуется популярностью среди порномоделей.
  • Девушка зарабатывает 15,6 тыс евро в неделю.

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