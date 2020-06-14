Австралийская гонщица ушла в порно и пожаловалась, что инстаграм удаляет откровенные фото ее груди

Рене Грейси
Фото: Instagram
Рене Грейси рассказала о своих проблемах.
25-летняя австралийка Рене Грейси, которая ушла из мотоспорта ради карьеры в порно, рассказала, чем ей не нравится модерационная политика инстаграма.
Как сообщает Daily Star, недавно Грейси набила татуировку в виде люстры рядом с грудью – сейчас так делают многие инстаграм-инфлюенсеры. Естественно, девушка сразу же похвасталась новым тату перед подписчиками – однако инстаграм начал удалять ее откровенные снимки.
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«Уже немного поднадоело, что мои фотографии удаляются», – написала Грейси и снова показала фолловерам татуировку. На этот раз она соблюла все правила инстаграма, и снимок не был удален.
- Ранее Грейси стала первой женщиной-гонщиком в австралийском турнире Supercars.
- Сейчас девушка продает фото и видео сексуального содержания на сайте OnlyFans. По словам Грейси, ее нынешний заработок составляет около 100 тысяч долларов в месяц.
- Инстаграм требует, чтобы в кадре не появлялись женские соски. На мужские соски это правило не распространяется.
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