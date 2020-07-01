Гонщица ушла в порно и жалуется, что инстаграм удаляет ее откровенные фото. Оставшиеся – тоже огонь

Новая карьера приносит Рене Грейси больше дохода.

Австралийская мотогонщица Рене Грейси завершила карьеру в спорте и объявила, что уходит в порно-индустрию.

Девушка теперь зарабатывает намного больше и очень довольна новым занятием. Ее зарплата – 15,6 тысяч евро в неделю. Недавно Рене пожаловалась, что инстаграм стал удалять ее чересчур откровенные фото – по правилам платформы в кадре не должны появляться женские соски. Но и после чистки в инстаграме Грейси хватает привлекающих внимание фотографий.

Авто и Мотоспорт Австралийская гонщица ушла в порно и пожаловалась, что инстаграм удаляет откровенные фото ее груди 14/06/2020 В 19:45

Другие подборки спортивных дам от Eurosport.ru:

Племянница Софии Ротару покорила хоккеиста. Она тоже поет и сияет на фотографиях

Надежда сборной России в многоборье вскоре поспорит в популярности с Клишиной. Убедись сам

Русская модель покорила ринг спортивной фигурой и яркими татуировками. Ее знают во всем мире

Подписывайся на нас ВКонтакте

Авто и Мотоспорт «Готова на что угодно». Австралийская гонщица ушла из спорта ради карьеры в порно 05/06/2020 В 14:16