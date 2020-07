«Нива» прошла «Дакар», Top Gear и покорила мир. Джип любит брат Шумахера и пилоты «Формулы-1»

Детище ВАЗа уважают за простоту и надежность.

Мальчик мечтает о Mercedes, настоящий мужик – о «Ниве». Примерно так можно было озаглавить мем с экс-пилотом «Формулы-1» Ральфом Шумахером и его новым автомобилем. Бывший гонщик взял трехдверный внедорожник для перевозки вина собственного производства в австрийских горах. Недавно Шуми похвастался приобретением в инстаграме и шокировал русскоязычных пользователей. Логика понятна: раз такой профи ездит на «Ниве», значит машина достойна внимания.

Главное не запутаться в формулировках. То, что представляет обычный человек, когда слышит про «Ниву» – это Lada 4x4. Под таким названием стали продавать классическую «Ниву» в начале 2000-х, когда на рынок вышла Chevrolet Niva. В этом году Lada снова забрала модель Niva, но она представляет собой более округлого брата – как бы второе поколение. Поэтому еще раз: настоящая «Нива» – это 4x4, дизайн которой практически не изменился за 43 года.

Современные герои «Формулы» тоже оценили русского монстра. Перед Гран-при Азербайджана в марте Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо затестили автомобиль в заповеднике Гобустан. Пилоты Red Bull и Renault приняли вызов местных гонщиков и прокатились по неровным дорогам. Ферстаппен похвалил управляемость Нивы, а Риккардо предложил собрать дюжину таких экземпляров у себя на родине в Австралии и организовать несколько заездов с профессиональными водителями.

Континент кенгуру «Нива» уже покоряла – в 1986-м ВАЗ победил на «Вин-сафари», где успешно преодолел 5,5 тысяч километров по местным пустыням. Вообще джип влился в автоспорт с самого создания. Культовый автомобиль участвовал в первом в истории ралли «Париж – Дакар». На старт в столице Франции доставили пять машин из СССР. Спустя три недели и 10 тысяч километров пути до финиша добрались две «Нивы». Если учесть, что в 1979-м в ралли не было разделения на категории, итоговые 28-е место и 32-я позиция – отличный результат. Впереди в основном были мотоциклисты, которые и заняли весь подиум. А уже через три года «Нива» приехала второй.

Успехи на «Дакаре» оказались возможны благодаря предпринимателю Жан-Жаку Поку, который тащился от машин из Тольятти. Именно он занимался импортом «Нив» во Францию. В 1988-м размах достиг такого уровня, что Lada красовалась на футболках «Монако». С русским брендом на груди выступали Эммануэль Пети и Джордж Веа, а команда под руководством Арсена Венгера выиграла Кубок Франции и дошла до финала Кубка обладателей кубков. Для раскрутки «Нивы» Пок приглашал за руль селебрити, включая экс-пилота «Формулы-1» и пятикратного победителя «Ле-Мана» Жаки Икса, а также принца Монако Альбера II (сейчас он князь). «Это был настоящий внедорожник: надежный и дешевый», – упивался Пок.

Но «Нива» западает в сердца не только разбирающихся гиков. К примеру, это любимая машина фронтмена The Cure Роберта Смита. Ее специально пригнали для вокалиста в 1981 году прямо из СССР. «Здесь все приборы на русском языке, а еще есть самая горячая печка. Иногда я выезжаю прокатиться ночью, по бездорожью или когда пьяный», – признается Смит. В 86-м, во время работы над альбомом Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, такие покатушки чуть не привели к печальным последствиям. Внедорожник, где сидела вся группа, полетел с холма и едва не опрокинулся с обрыва.

Рассекать на «Ниве» мог и защитник «Ромы» Александр Коларов. Капитан сборной Сербии получил сертификат на автомобиль после гола на «Самара Арене» на ЧМ-2018. Футболист сразу признался, что сам ездить не будет, но отправит отцу на ферму. При этом на турнир попали настоящие ценители модели. До России на «Ниве» добрались два болельщика сборной Исландии, которые выиграли авто в интернет-конкурсе. Оказывается, 30 лет назад джипами расплачивались за поставку рыбы, поэтому на острове этих машин достаточно.

Одна из них даже засветилась в кино. В фильме «Невероятная жизнь Уолтера Митти» Бен Стиллер делал ноги от извержения вулкана Эйяфьятлайокудль. «Нива» выиграла гонку с природой и благополучно доставила героев фильма в место назначения – не зря же в автопарках Исландии внедорожник котируется как бюджетный способ добраться до вулканов. Вообще «Нива» встречается в кинематографе довольно часто – на сайте imcdb.org насчитали порядка 270 фильмов! Среди них «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон, «Кто я» с Джекки Чаном и ремейк «Робокопа», в котором «Нива» спокойно существует в 2028 году где-то в Иране.

Широкая география ВАЗ-2121 обусловлена приоритетом поставки на экспорт: на старте выпуска во второй половине 70-х примерно 80% моделей отправляли за границу. Канада, Бразилия, Новая Зеландия, Япония и еще около 100 стран пользовались продукцией советского автопрома. Машина зацепила уникальностью и стала прототипом современных кроссоверов – класса автомобилей для асфальта и бездорожья.

В Британии «Ниву» полюбили за минимализм – там попросту нет многих вещей, которые могут ломаться. В связи с недорогой стоимостью владельцы не обращали внимания, что задняя дверь может быстро сгнить, если не использовать ее регулярно, а передняя панель – тупо открутиться. Советские конструкторы регулярно улучшали авто и налаживали поставки. Для Великобритании выпускали специальные праворульные версии в эксклюзивных модификациях. «Казак» радовал люком и наклейками на кузове, а «Гусар» удивлял рейлингами на крыше и расширителями колесных арок.

В машине хватало недостатков, но покупали ее не для комфорта, а для уверенной езды по бездорожью. Когда «Нива» попала в Top Gear, ведущий Джеймс Мэй сначала по традиции ее простебал (за качество отделки и старомодный внешний вид), но потом все же признал: «На трассе Lada не так уж безнадежна, хотя 80-сильный двигатель разгоняет ее до сотни за 17 секунд. По-настоящему эта тачка раскрывается на бездорожье. Здесь нет ABS и лишней умной электроники, машина проста и понятна».

Салон «Нивы» Фото: Imago

«Нива» до сих пор популярна даже в Германии, где автопромышленность на высшем уровне. На родине VW, BMW и Audi русский автомобиль водит не только Шумахер — люди берут Lada, потому что аналогов в такой же ценовой категории просто нет. В прошлом году издание Auto Bild вообще признало «Ниву» лучшим автомобилем на рынке Германии среди компактных внедорожников по соотношению цена/качество.

Машину уважают и за ее универсальность. Например, сеть автосалонов Autohaus Barth продает серии, оснащенные подвижным скребком. Стоимость экземпляра почти 30 тысяч евро, зато в борьбе со снегом это отличный компаньон – такие «Нивы» можно встретить на аэродромах. Помимо этого, в разных странах Европы автомобиль эксплуатировали для задач скорой медицинской помощи, полиции, спасательных служб. Хорватская армия вообще использовала «Ниву» в военных целях.

Без участия легендарного авто не обошлось даже строительство Евротоннеля, который соединяет континентальную Европу с Великобританией. В грандиозном возведении задействовали 45 «Нив», каждая из которых преодолела 70 тысяч километров бездорожья в рамках проекта. После сдачи объекта в 1993-м строительное объединение TransManche Link умудрилось продать эти машины в близлежащие автосалоны.

Lada 4x4 Фото: Imago

При всех возможностях «Нива» крайне неприхотлива. Внедорожник рассчитан на работу при температурах от -45 до +45 градусов. Неудивительно, что именно эта модель оказалась первой, которой удалось прожить больше 10 лет в Антарктиде. С 90-го по 2001-й «Нива», принадлежавшая русской экспедиции, перевозила людей и продукты между арктическими станциями. Машина заводилась даже в -54. В 98-м «Нива» покорила Северный полюс: пятидверную версию спустили ко льду на парашюте, после чего она прошла маршрут. В горах джип проявил себя также уверенно. Спустя год автомобиль установил еще один рекорд, заехав на высоту 5725 метров в Тибете.

Если тебе в авто не нужен Bluetooth и камера заднего вида, зато важна история модели и проходимость – «Нива» ждет тебя. В любом случае эта машина времени не может оставлять равнодушным просто хотя бы потому, что продается по всему миру, несмотря на тотально устаревший вид.

