Сандра постит крышесносный контент.

Эстонская девушка Сандра Россме посвятила жизнь мотогонкам. Она штурмует серию Enduro и ведет яркий инстаграм.

На аккаунт Сандры подписана 141 тысяча человек, и они явно не желают нажать кнопку «отписаться». Дерзкая байкерша создает контент, от которого не отвести глаз, и это не похоже на традиционный девчачий инстаграм. Мотоциклы, купальники, гонки – здесь есть все. Смотрите сами.

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А теперь – кожаную куртку

Сандра и ее байк

И с другого ракурса

Необычный байкерский прикид

Сандра гуляет в поле

Сандра позирует на пляже

Сандра на фотосессии

Сандра собралась на пляж

И еще одно фото на мотоцикле

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