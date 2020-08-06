Мотогонщица Сандра Россме
Фото: Eurosport
Сандра постит крышесносный контент.
Эстонская девушка Сандра Россме посвятила жизнь мотогонкам. Она штурмует серию Enduro и ведет яркий инстаграм.
На аккаунт Сандры подписана 141 тысяча человек, и они явно не желают нажать кнопку «отписаться». Дерзкая байкерша создает контент, от которого не отвести глаз, и это не похоже на традиционный девчачий инстаграм. Мотоциклы, купальники, гонки – здесь есть все. Смотрите сами.
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А теперь – кожаную куртку
Сандра и ее байк
И с другого ракурса
Необычный байкерский прикид
Сандра гуляет в поле
Сандра позирует на пляже
Сандра на фотосессии
Сандра собралась на пляж
И еще одно фото на мотоцикле
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