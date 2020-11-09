23-летний бразильский мотогонщик Матеус Барбоза погиб во время гонки на трассе «Интерлагос» на окраине Сан-Паулу.

Трагическое событие произошло 8 ноября. Выступающий за Kawasaki гонщик не справился с управлением, вылетел за пределы трассы и врезался в металлическое ограждение. Врачи быстро прибыли на место и оказали пострадавшему необходимую помощь, но он скончался на месте.

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Причина аварии до сих пор не выяснена, а гонку остановили за десять кругов до финиша. Организаторы в официальном объявлении утверждают, что гонка была проведена с соблюдением всех мер безопасности. SuperbikeBrazil обещает оказать поддержку семье погибшего.

Трасса «Интерлагос» не первый раз уносит жизнь гонщиков – в 2019 году скончались сразу двое, Маурисио Палудете и Данилу Берту. После прошлогоднего случая оргкомитет увеличил зоны безопасности в поворотах и убрал часть трибун, но это не помогло избежать очередной трагедии.

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