В Бразилии на трассе в Гоянии состоялась гонка Superbike Brazil. Фаворит сезона Андре Вериссимо уверенно шел к финишу первым и не сомневался в победе.
Бразилец решил отпраздновать еще на финишной прямой: встал на ноги и поднял вверх руки. Но слишком рано: его сразу же обогнали два соперника, которые боролись до конца. Недоумевающий Вериссимо сделал попытку исправиться, но уже потерял скорость и остался третьим.
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- По результатам восьми гонок в общем зачете чемпионата в категории EVO Вериссимо все равно стал абсолютным победителем.
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