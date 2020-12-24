В Бразилии на трассе в Гоянии состоялась гонка Superbike Brazil. Фаворит сезона Андре Вериссимо уверенно шел к финишу первым и не сомневался в победе.

Бразилец решил отпраздновать еще на финишной прямой: встал на ноги и поднял вверх руки. Но слишком рано: его сразу же обогнали два соперника, которые боролись до конца. Недоумевающий Вериссимо сделал попытку исправиться, но уже потерял скорость и остался третьим.