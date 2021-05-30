Авария в квалификации гонки Moto3 завершилась трагедией – на следующий день после столкновения скончался 19-летний швейцарский пилот Джейсон Дюпаскье.

В субботу, 29 мая, состоялась квалификация этапа в Муджелло (Италия). Дюпаскье потерял контроль над байком и столкнулся с двумя соперниками, упал и попал под колеса Аюму Сасаки. Пострадавшего отправили на вертолете в госпиталь во Флоренции, его состояние оценивалось как критическое.

Эвакуация Джейсона Дюпаскье Фото: Getty Images

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В воскресенье дирекция MotoGP сообщила, что гонщик скончался от полученных травм. «С огромной скорбью сообщаем о смерти Джейсона Дюпаскье. От имени всего сообщество MotoGP выражаем поддержку его команде, семье и близким», – говорится в заявлении.

Дюпаскье шел 12-м в общем зачете, набрав 27 очков.

Предыдущая смерть в MotoGP была зафиксирована в 2016 году – из-за аварии на тренировке погиб испанец Луис Салом.

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