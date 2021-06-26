Русская гонщица W Series Academy Ирина Сидоркова удачно дебютировала в женском формульном турнире Серия W.

Она заняла девятое место на австрийском этапе чемпионата Гран-при Штирии и проиграла больше 12 секунд победительнице, британке Элис Пауэлл. В квалификации Сидоркова осталась на 14-й позиции, но в основной гонке поднялась в очковую зону и набрала два балла в общем зачете.

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Это первый старт для 17-летней уроженки Карелии в Серии W. Ирина отобралась для участия в чемпионате еще в сезоне-2020, но тогда соревнования отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции. Она стала самой молодой гонщицей, кому удалось попасть в списки призовых пилотов женского формульного чемпионата.

В 2018 году Ирина Сидоркова выиграла юниорский зачет Российской серии кольцевых гонок, а в 2020-м выступала среди взрослых в классе Туринг-Лайт. В общем зачете прошлого сезона 17-летняя гонщица заняла девятое место и обошла девятерых соперников.

Второй этап Серии W пройдет также в Австрии на Red Bull Ring через неделю, 3 июля.

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