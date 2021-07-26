Опубликовано 26/07/2021 в 07:51 GMT

Британский гонщик Томас Пидкок завоевал золотую медаль Олимпийских игр на горном велосипеде. Он преодолел 28,25 км за 1 час 25 минут 14 секунд.

Серебряную медаль выиграл швейцарец Матиас Флюкигер (+0,20), бронза досталась испанцу Давиду Валеро Серрано (+0,34). Россиянин Антон Синцов завершил гонку на 11-м месте (+2,27).

27 июля медали в маунтинбайке разыграют женщины.

Ранее золотые медали гонке на шоссе завоевали Ричард Карапас из Эквадора и Анна Кизенхофер из Австрии.

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