Сын бывшего нападающего «Челси» Гэвина Пикока одержал четвертую подряд победу в тайском боксе. Все бы ничего, но 27-летний Джейк Пикок родился без правой руки. Так вышло, потому что пуповина обвивалась вокруг руки Джейка, когда он находился в утробе матери. Пикок-младший – главный тренер спортивного зала Dunamis в Калгари, который он основал два года назад, там же работает и его жена. У пары есть сын – Чарли Пикок родился в день четвертого боя отца.

Тайский бокс Тайбоксер не оставил свидетелей: сначала нокаутировал соперника, следом – судью 25/11/2018 В 14:35

«Я не могу делать все обычные броски, так что я поступаю по-другому, мой радиус действия в бою обычно отличается от диапазона моих оппонентов. Я часто использую ноги, и, когда я попадаю, то могу нанести урон правой рукой. Я могу использовать ее, чтобы бить джебом или локтем. Использование мозга – вот что помогло мне как бойцу и тренеру. Поскольку я родился с одной рукой, я много думаю нестандартно, и это обычно означает, что я могу помочь людям преодолеть некоторые из вещей, с которыми они борются.

Мои мама и папа всегда были фантастическими. Они не знали, что я появлюсь на свет с одной рукой, поэтому для них это стало огромным шоком, но они никогда не нянчились со мной и не мешали мне пробовать разные вещи. Я вырос, просто работая над собой, и я еще не увидел никаких ограничений», – рассказал Джейк.

Отец боксера, известный в прошлом футболист АПЛ, вспомнил, с чего начинался путь Джейка в спорте.

«Джейк был первым ребенком в нашей семье за ​​20 с лишним лет, и он вышел бойцом. Я увидел, что у него не хватает половины руки, и от этого земля начала уходить из под ног. Мы решили никогда не баловать наших детей, потому что жизнь полна невзгод и страданий, и если вы защитите своего ребенка от этого, они рассыплются при первом же негативном опыте вдали от вашей защиты.

Однажды я наблюдал, как Джейк дрался с мальчиком, который был больше и лучше, чем он. Джейк знал, что получит взбучку, но он не оставлял попыток. Я сказал ему по дороге домой, что этот бой рассказал мне больше о его храбрости, чем любая из его предыдущих побед, и я знал, что тогда с ним все будет в порядке.

Джейк хочет, чтобы люди говорили о нем как о действительно хорошем бойце, а не как о «бойце с одной рукой». Но факт в том, что у него одна рука, и от этого еще удивительнее. Я знаю, что Джейк вдохновил множество людей, и он вдохновил меня в моей жизни. Он не любит придавать этому большого значения, но мы все так им гордимся», – приводит слова Гэвина Пикок The Sun.

Джейк Пикок имеет контракт на несколько боев с промоушном Lion Fight, где бьются лучшие боксеры муай-тай.

Известный боец Bellator Ник Ньюэлл, у которого также нет руки, был секундантом Пикока в его дебютном и пока единственном бое по правилам ММА в 2016-м. Тот поединок Пикок проиграл. Его рекорд в муай-тай – 4-0.

Гэвин Пикок провел более 100 матчей за «Челси» в период с 1993-го по 1996 год. Он также выступал в таких клубах, как «Куинз Парк Рейнджерс», «Борнмут», «Ньюкасл» и «Чарльтон». Сейчас Пикок-старший служит пастором в католической церкви.

Тайский бокс Бойцы одновременно выключили друг друга на соревнованиях по муай-тай 23/05/2017 В 23:03