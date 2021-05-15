На турнире One Championship по муай-тай таиландский боец Таванчай отправил в глухой нокаут ирландца Шона Клэнси.
Хайкик Таванчая прилетел в челюсть Клэнси в начале третьего раунда. Для таиландца бой стал дебютным в сингапурском промоушне.
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- Профессиональный рекорд Таванчая – 125 побед, 30 поражений и две ничьи.
- Шон Клэнси победил 44 раза,17 боев проиграл и однажды свел поединок вничью.
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