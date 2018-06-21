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Отец гонщика NASCAR вытащил сына из загоревшейся машины прямо во время заезда

Отец гонщика NASCAR вытащил сына из загоревшейся машины прямо во время заезда
Eurosport

1 час назад

Батя года.

Во время гонки NASCAR в Южном Бостоне после контакта с соперником и столкновением с ограждением трассы загорелась машина Майка Джонса.

На трассу сразу же выбежал отец гонщика, который помог сыну спастись из горящей машины, превратившейся к тому моменту в факел. После того, как пилот оказался в безопасности, папа вернулся, чтобы включить систему пожаротушения.

  • Джонс-младший во время аварии не пострадал.
  • Его отец является шеф-механик команды Майка.

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