Отец гонщика NASCAR вытащил сына из загоревшейся машины прямо во время заезда

Во время гонки NASCAR в Южном Бостоне после контакта с соперником и столкновением с ограждением трассы загорелась машина Майка Джонса.

На трассу сразу же выбежал отец гонщика, который помог сыну спастись из горящей машины, превратившейся к тому моменту в факел. После того, как пилот оказался в безопасности, папа вернулся, чтобы включить систему пожаротушения.

Джонс-младший во время аварии не пострадал.

Его отец является шеф-механик команды Майка.

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