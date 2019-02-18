Фейерверк, искры и массовый завал из 18 машин на NASCAR
Зрелищно, но страшно.
Массовая авария произошла во время гонки американской серии NASCAR Daytona 500.
В плотной группе произошло столкновение «Форда» и «Тойоты», которое по цепочке спровоцировало множество последующих аварий. В результате в завале оказалось сразу 18 машин, а на трассе образовалось небольшое задымление из-за искр от столкновений гоночных болидов.
- Никто из пилотов не пострадал.
- Организаторам пришлось прервать гонку на некоторое время, но позже она была возобновлена.
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