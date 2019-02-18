Фейерверк, искры и массовый завал из 18 машин на NASCAR

Массовая авария произошла во время гонки американской серии NASCAR Daytona 500.

В плотной группе произошло столкновение «Форда» и «Тойоты», которое по цепочке спровоцировало множество последующих аварий. В результате в завале оказалось сразу 18 машин, а на трассе образовалось небольшое задымление из-за искр от столкновений гоночных болидов.

Никто из пилотов не пострадал.

Организаторам пришлось прервать гонку на некоторое время, но позже она была возобновлена.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме