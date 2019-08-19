В Элизабеттоне (штат Теннесси, США) произошло крушение частного самолета, в котором находился двукратный чемпион NASCAR Дейл Эрнхардт-младший и его семья. Самолет загорелся, но происшествие обошлось без жертв.

О подробностях авиакатастрофы рассказал старший следователь Национального совета по безопасности транспорта Ральф Хикс.

«Самолет дважды отскочил от земли, а потом упал на правое шасси, которое от удара сломалось. Затем самолет продолжил движение по взлетно-посадочной полосе и остановился.

Мы будем использовать при расследовании полетные данные – по видеозаписи нельзя сказать точно, что именно произошло. Твердая посадка – сейчас это можно описать так», – цитирует его Racer.

Эрнхардт дважды побеждал на NASCAR и выигрывал гонки в Далтоне.

На борту с ним находились жена и годовалая дочь.

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