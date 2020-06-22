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Неизвестные подбросили в бокс единственного темнокожего гонщика NASCAR висельную петлю

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Гонщик NASCAR Бубба Уоллес

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
30 минут назад

Невероятный по своей отвратительности акт расизма.

Темнокожий гонщик NASCAR Бубба Уоллес стал жертвой расистской выходки незадолго до переноса гонки, которая должна была состояться на трассе «Талладега Суперспидвей» в штате Алабама. Неизвестные подбросили в бокс спортсмена висельную петлю.

«Мы рассержены и очень серьезно воспринимаем этот отвратительный акт. Мы немедленно начали расследование и сделаем все, чтобы установить данного человека и исключить его из спорта. В NASCAR нет места расизму», – сообщается на сайте ассоциации.

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К изучению инцидента подключилось ФБР. Ситуацию прокомментировал и сам Уоллес.

«Сегодняшний отвратительный акт расизма и ненависти чрезвычайно огорчил меня и стал болезненным напоминанием о том, что нам как обществу еще предстоит пройти большой путь», – заявил гонщик.

  • Появление петли в боксе Уоллеса может быть связано с запретом флагов Конфедерации на гонках – Бубба поддерживал данную инициативу.
  • Автора выходки ищут среди сотрудников команд, серии и автодрома – только они имеют доступ в боксы в период пандемии коронавируса.

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