Петля, якобы подброшенная темнокожему гонщику, была в боксе с осени, с ее помощью открывали ворота

Расследование выявило, что Бубба Уоллес не подвергался расизму.

NASCAR и Федеральное бюро расследований разобрались в инциденте с петлей, якобы подброшенной в бокс к единственному темнокожему гонщику чемпионата Буббе Уоллесу.

Веревка находилась в боксе с осени 2019 года, ее использовали для открытия ворот задолго до того, как бокс занял Уоллес.

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«Установлено, что Бубба Уоллес не был объектом преступления на почве ненависти. Согласно отчету ФБР, подтвержденному фотографиями, веревка от дверей боксов, похожая не петлю, находилась там с прошлой осени. Очевидно, это было задолго до прибытия команд и распределения боксов.

Мы благодарны ФБР за быстрое и тщательное расследование. Рады узнать, что Бубба не пострадал от намеренной расистской акции», – говорится в официальном заявлении NASCAR.

Петлю обнаружили накануне перенесенной гонки в Алабаме.

В США демонстрация петли считается проявлением расизма.

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