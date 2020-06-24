Петля, якобы подброшенная темнокожему гонщику, была в боксе с осени, с ее помощью открывали ворота

Бубба Уоллес
Фото: Getty Images
Расследование выявило, что Бубба Уоллес не подвергался расизму.
NASCAR и Федеральное бюро расследований разобрались в инциденте с петлей, якобы подброшенной в бокс к единственному темнокожему гонщику чемпионата Буббе Уоллесу.
Веревка находилась в боксе с осени 2019 года, ее использовали для открытия ворот задолго до того, как бокс занял Уоллес.
Неизвестные подбросили в бокс единственного темнокожего гонщика NASCAR висельную петлю
«Установлено, что Бубба Уоллес не был объектом преступления на почве ненависти. Согласно отчету ФБР, подтвержденному фотографиями, веревка от дверей боксов, похожая не петлю, находилась там с прошлой осени. Очевидно, это было задолго до прибытия команд и распределения боксов.
Мы благодарны ФБР за быстрое и тщательное расследование. Рады узнать, что Бубба не пострадал от намеренной расистской акции», – говорится в официальном заявлении NASCAR.
- Петлю обнаружили накануне перенесенной гонки в Алабаме.
- В США демонстрация петли считается проявлением расизма.
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