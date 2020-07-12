Гонщики NASCAR столкнулись на трассе и разрешили конфликт на кулаках

Все нормы социального дистанцирования попраны.

Заезд NASCAR закончился потасовкой – соперники столкнулись на трассе и продолжили выяснять отношения максимально горячо уже после финиша.

Ноа Грэгсон попытался обогнать Харрисона Бертона по внутреннему радиусу, но тот не пустил оппонента – в итоге гонщики столкнулись и потеряли по несколько позиций в пелотоне. После заезда мужчины обсудили произошедшее и, не сумев разрешить конфликт в формате диалога, обратились к кулачным боям.

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Xfinity Series – второй дивизион в иерархии NASCAR.

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