Гонщики NASCAR столкнулись на трассе и разрешили конфликт на кулаках

Драка гонщиков NASCAR
Фото: Twitter
Все нормы социального дистанцирования попраны.
Заезд NASCAR закончился потасовкой – соперники столкнулись на трассе и продолжили выяснять отношения максимально горячо уже после финиша.
Ноа Грэгсон попытался обогнать Харрисона Бертона по внутреннему радиусу, но тот не пустил оппонента – в итоге гонщики столкнулись и потеряли по несколько позиций в пелотоне. После заезда мужчины обсудили произошедшее и, не сумев разрешить конфликт в формате диалога, обратились к кулачным боям.
Петля, якобы подброшенная темнокожему гонщику, была в боксе с осени, с ее помощью открывали ворота
- Xfinity Series – второй дивизион в иерархии NASCAR.
Фейерверк, искры и массовый завал из 18 машин на NASCAR
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке