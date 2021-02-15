Все началось из-за столкновения двух членов команды Penske Racing, которые ехали во главе пелотона, Джоуи Логано и Брэда Кезеловски. Затем к ним присоединился еще один гонщик Penske, Остин Синдрик, который влетел в заднюю часть автомобиля Кеселовски, после чего и произошло возгорание. В автомобильную кучу вовлекли также Буббу Уоллеса (23XI Racing), Кристофера Белла (Joe Gibbs Racing), Райана Приса (JTG Daugherty Racing) и Росса Честейна (Chip Ganassi Racing). Всего в столкновении поучаствовали 16 машин.