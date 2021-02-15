Во время первой гонки нового сезона NASCAR «Дайтона 500» произошла авария с участием 16 машин. Машины начали массово врезаться друг в друга на последнем круге.

Все началось из-за столкновения двух членов команды Penske Racing, которые ехали во главе пелотона, Джоуи Логано и Брэда Кезеловски. Затем к ним присоединился еще один гонщик Penske, Остин Синдрик, который влетел в заднюю часть автомобиля Кеселовски, после чего и произошло возгорание. В автомобильную кучу вовлекли также Буббу Уоллеса (23XI Racing), Кристофера Белла (Joe Gibbs Racing), Райана Приса (JTG Daugherty Racing) и Росса Честейна (Chip Ganassi Racing). Всего в столкновении поучаствовали 16 машин.

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Все пилоты избежали серьезных травм, а первым удалось финишировать Майклу Макдауэллу из Front Row Motorsports.

  • Благодаря аварии Макдауэлл выиграл первый чемпионский титул в категории 500.
  • Вторым стал Чейз Эллиотт из Hendrick Motorsports, третьим – Остин Диллон из Richard Childress Racing.

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