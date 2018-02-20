ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ

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Двоеборцы из Германии заняли весь пьедестал на большом трамплине

Двоеборцы из Германии заняли весь пьедестал на большом трамплине
Eurosport

12 мин. назад

Русский – в четвертом десятке.

Йоханнес Ридзек из сборной Германии стал олимпийским чемпионом Пхёнчхана на большом трамплине. Он улетел на 133,5 метров и показал пятый результат, а на лыжне вырвал победу на последних метрах дистанции.

Партнер Ридзека по немецкой команде Фабиан Риссле проиграл на трассе 0,4 секунды и стал серебряным призером. Олимпийский чемпион в двоеборье на нормальном трамплине Эрик Френцель выиграл бронзовую медаль на большом трамплине. Его отставание от победителя – 0,8 секунды.

Представитель сборной России Эрнест Яхин в прыжковой части остался 15-м, а на лыжне финишировал на 35-м месте. На нормальном трамплине Яхин показал 38-й результат.

  • На Олимпийских играх-2018 остались командные соревнования на большом трамплине.
  • Они пройдут 22 февраля.

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