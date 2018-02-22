Немцы забрали все золото в лыжном двоеборье на Олимпиаде в Пхёнчхане

Сборная Германии по лыжному двоеборью выиграла командные соревнования на Олимпийских играх-2018.

Немцы шли вторым после соревнований в прыжках с большого трамплина, уступая австрийцам, но затем с большим отрывом выиграли эстафету.

Норвегия отстала от соперников на 52,7 секунды. Австрия в итоге стала третьей (+1.07,8).

Немцы завоевали три золотые медали из трех в двоеборье. Ранее победы одержали Йоханнес Ридзек (большой трамплин + 10 км) и Эрик Френцель (нормальный трамплин + 10 км)

Германия снова догнала Норвегию по золотым медалям (по 13).

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