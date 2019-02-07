Призер чемпионатов России по лыжному двоеборью Максим Кипин дисквалифицирован на 1,5 года за допинг

На основании решения РУСАДА Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России дисквалифицировала двоеборца Максима Кипина за нарушения антидопинговых правил.

Как гласит протокол на сайте российского антидопингового агентства, срок отстранения Максима от соревнований равен 18 месяцам. Отсчет дисквалификации ведется от 7 марта 2018 года.

У Максима есть статус МС.

Кипин становился серебряным (2015, командное первенство) и бронзовым (2016 год) призером чемпионатов России.

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