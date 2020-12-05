На фоне успешных лыжных гонок и всенародно любимого биатлона в России часто забывают про прыжки с трамплина – вид не такой медальный для русских спортсменов, но необычный, красивый и захватывающий. В отличие от лыж и биатлона, в прыжках Россия сохранила этап Кубка мира – в текущий уикенд 5-6 декабря лучшие прыгуны мира соревнуются в Нижнем Тагиле.

Еще чаще забывают о двоеборье – миксте прыжков и лыжных гонок. Двоеборье – самый бедный вид в FIS: двоеборцам не дают удобное для старта время, призовые – крохи по сравнению с лыжниками, прыгунами и тем более горнолыжниками. Двоеборцы вряд ли заметили ковидные ограничения по недопуску зрителей на трибуны и трассу: их и так смотрели единицы даже на общих этапах с лыжами и прыжками.

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Двоеборец Ярл-Магнус Рийбер (Норвегия) финиширует в Руке Фото: Imago

Но очень необычный скандал грянул не в лыжах, прыжках или горнолыжке, а в двоеборье. Не допинговый скандал – можно сказать, интимный скандал, и нет, Артем Дзюба тут не замешан. Скандал касается нижнего белья спортсменов – «чистых» прыгунов тоже, потому что речь идет исключительно о трамплинной части.

Но начнем издалека. У FIS очень суровые требования к костюмам прыгунов и комбинаторов – перед стартом регулярно проводятся контрольные измерения, и это очень серьезная работа, так как особенности костюма могут повлиять на полет и соответственно результат. На сайте Международной федерации выложены аж два гайда: первый – непосредственно про замеры (в документе даже есть наглядные фото людей с линейками-уголками), второй – про комнату, где проходит процедура. Помещение должно быть чистым и теплым – еще бы, ведь спортсменов просят раздеться до нижнего белья: мужчин – до трусов, женщин – до трусов и бюстгальтера. И на этом этапе у мужчин начинается читерство.

Контролеры измеряют в том числе расстояние между промежностью и полом. Прыгун должен держать ноги ровно на расстоянии 40 сантиметров друг от друга. Пятки, икры, ягодицы, плечи и затылок должны соприкасаться со стеной или другой ровной вертикальной поверхностью. Затем под сантиметр попадает костюм, и полученное число должно соответствовать длине между промежностью спортсмена и полом. То есть, костюм обязан плотно облегать тело. Но даже на трансляции прыжков с трамплина и двоеборья видна так называемая воздушная подушка между ног – как будто это модные молодежные штаны для хип-хопа, а не спортивный комбинезон.

Оказывается, прыгуны и двоеборцы обманывают измерительные тесты, и это стало известно благодаря Петтеру Кукконену – тренеру финской команды комбинаторов. Перед стартом этапа Кубка мира в Руке он попросил своих ребят нарушить правила – и, когда проверяющие это съели, обратился в FIS и указал на серьезный провал в кодексе. Кукконен рассказал в интервью Ilta Sanomat, что многие топовые атлеты перед измерительным контролем подкладывают в трусы дополнительные предметы. «Он знает истории, когда спортсмены используют полотенца, мочалки, носки – даже теннисные мячи! – для получения скрытых бельем гениталий размера XXL», – говорится в анонсе материала.

Образовавшаяся воздушная подушка увеличивает подъемную силу на трамплине и позволяет выиграть около десяти метров, а в пересчете на лыжную гонку Гундерсена – около минуты.

«На прошлой неделе FIS проводила измерения в Руке, и мы решили схитрить, – говорит Петтер Кукконен. – Я беру на себя ответственность за спортсменов, которые положили в трусы полотенца. Это тот вид жульничества, который, очевидно, преобладает в нашем спорте. В штаны кладут губки для мытья посуды, мочалки – и это еще не самое оригинальное.

В идеале наказание за это должно быть таким же, как за химический допинг. Измерительный контроль я бы сравнил с обычным допинг-тестом, где офицер должен видеть, что моча идет непосредственно из уретры. То есть, он должен видеть половые органы спортсмена».

Кукконен считает, что измерение может быть достоверным только в том случае, если это будет делать специальный механический сканер – или же придется раздевать спортсменов догола. «Только это исключает все возможности для креативных трусиков», – заключает он.

Директор гонки в Руке, норвежец Лассе Оттесен, подтвердил VG, что получил обращение от тренера. Он согласился, что с системой нужно что-то делать, но пока не знает, что именно, потому что инспектор FIS Гунтрам Краус – не врач, и ему запрещено требовать от двоеборцев раздеться полностью. «Если спортсмен вставляет носок или что-то еще между ягодиц или под яички, возможно, мы этого не замечаем», – признает проблему Оттесен.

С Кукконеном согласен Янне Ахонен – легенда прыжков с трамплина и пятикратный победитель общего зачета Кубка мира. Он призывает FIS к решительным действиям. «Когда ты набиваешь чем-то штаны, это не просто небольшое преимущество. Эта проблема серьезнее, чем допинг», – заявил 43-летний Ахонен, который после завершения карьеры работает прыжковым экспертом на финском телеканале YLE.

Янне Ахонен Фото: Imago

Но в сборной Норвегии с заявлениями финнов о том, что читерство с трусами используют все топ-команды, не согласны. Том Хильде, тренер прыжковой сборной, помогающий двореборцу Ярл-Магнусу Рийберу, заявил: «Если финны утверждают, что мы выигрываем таким образом, то они совершенно неправы. Мы остаемся в рамках требований FIS. А если вы подкладываете что-то в трусы перед контролем, то переходите черту. Норвежских прыгунов измеряли в Руке, и можно было ясно видеть привычные очертания. Во всяком случае, их видел я, когда присутствовал».

Вот такой необычный способ обмана. В плавании проблему с закрытыми костюмами решили, оставив только плавки и купальники. Но прыгунов и двоеборцев голыми определенно не выпустишь.

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