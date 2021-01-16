16.01.21 - 12:00
Завершено
Валь-ди-Фьемме
1
Германия 1
2
Австрия 1
3
Финляндия 1
Командные соревнования (спринт) Большой трамплин / - Мужчины • Финал
КалендарьТаблица
Перед матчем

Командные соревнования (спринт) Большой трамплин / 2 x 7.5 км - Мужчины

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Кликните, чтобы узнать результаты