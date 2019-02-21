Двоеборцы зарабатывают меньше всех лыжников. Они даже бастовали, но ничего не добились

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Зеефельде уже здесь. Болельщики ждут невероятные сценарии и рекорды от сборной России по лыжным гонкам, надеются на Климова и Яковлеву в прыжках с трамплина, но совершенно забывают про еще один вид. Лыжное двоеборье, которое еще называют северным – нелюбимый ребенок в семье FIS.

Некоторые кубковые этапы у лыжников, прыгунов и двоеборцев совпадают: Рука, Лиллехаммер, Лахти, Осло. Нечастным двоеборцам постоянно достаются объедки: тренировки ставят на несусветную рань, соревнования проходят при пустых трибунах – идущая на лыжи и прыжки толпа либо уже разошлась, либо еще не прибыла. Однажды тренировку двоеборцев на этапе Кубка мира назначили на половину восьмого утра – учитывая завтрак, разминку в зале и на улице, встать нужно было около пяти.

Почему двоеборье самый бедный вид?

Спортсмены не выдержали после Олимпиады в Ванкувере и на этапе Кубка мира в Осло устроили подобие забастовки. Предлогом стало поведение FIS и оргкомитета во время последней гонки Игр-2010: судьи провели прыжковую часть соревнований заново из-за снегопада и сильного ветра. Двоеборцы сочли это неуважением – после коррекции положение перед лыжной гонкой стало другим.

Бунт возглавляли норвежец Магнус Моан, чемпион мира 2005 года, и трехкратный олимпийский чемпион из Австрии Феликс Готтвальд. Австриец направил в FIS письмо с претензиями: по мнению спортсменов, олимпийское соревнование должны были вовсе прекратить. В пример привели горнолыжников – там в случае неблагоприятной погоды заезды переносятся на другое время или отменяются. По завершении предпоследней гонки сезона – эстафеты в Холменколлене – комбинаторы вышли в финишный городок с лозунгами.

Моан взял на себя общение с прессой. «Если мы не получим объяснений, последует ответная реакция, – приводит его слова NRK. – Посмотрим, что из этого выйдет. Мы не объявим бойкот, но что-нибудь придумаем. Мы должны показать, что FIS ничего из себя не представляет без спортсменов».

Еще двоеборцам не нравилась их зарплата. Победитель гонки на Кубке мира получал 5 тысяч евро. Призовые горнолыжников были больше в пять раз, лыжников – в три. Если акция и помогла, то ненадолго – два года назад FIS перераспределила призовой фонд на первую двадцатку финишировавших, а не на топ-10, как это было раньше. Во всех видах, не только в двоеборье. Конечно же, солидную часть денег отняли у призеров.

Сейчас победители этапов Кубка мира по северному двоеборью получают чуть больше, чем девять лет назад – примерно 7 тысяч евро. Вряд ли эту надбавку можно назвать значительной. Лучшим лыжникам платят 8800 евро, а горнолыжник после кубковой победы становится богаче почти на 40 тысяч евро. Двоеборцы – по-прежнему самые бедные в семье FIS. Меньше (2600 евро) зарабатывают только прыгуньи с трамплина – странно, что среди них до сих пор не нашлись разъяренные феминистки и не пожаловались на сексизм. Наверняка не только результаты стали причиной ухода в чистые трамплинисты Евгения Климова – русского двоеборца, который отлично прыгал и отвратительно бегал на лыжах. Теперь Климов будет бороться за медали на трамплине Зеефельда.

Почему двоеборье самый недооцененный вид?

Двоеборье – пожалуй, сложнейший лыжный вид. Лыжи называют лошадиным спортом, прыжки с трамплина ушли недалеко от экстрима, но комбинаторам приходится это совмещать, чтобы далеко лететь и быстро бежать. Лыжники наращивают мускулатуру, закачивают плечевой пояс, бедренные мышцы и мышцы спины, прыгунам же нужно принципиально иное – легкость, маневренность и отлично развитый вестибулярный аппарат.

Вес ведущих двоеборцев варьируется вокруг отметки в 60 кг: плюс-минус – у немцев Эрика Френцеля и Йоханнеса Ридзека, японца Акито Ватабэ. Показатели лидера общего зачета Кубка мира Ярла Магнуса Рийбера из Норвегии не разглашаются в официальных источниках, но навскидку он весит чуть больше 50 кг.

Eric Frenzel in Lillehammer 2018Imago

Их подготовка более разносторонняя, и для конкурентоспособности в обоих видах комбинаторы прилагают больше усилий, чем их определившиеся коллеги. У кого-то лучше идет трамплин, другие отыгрывают напрыганное отставание на трассе, но есть и универсалы – каждый ведущий двоеборец обладает собственным секретом успеха.

Что будет на ЧМ-2019 в Зеефельде?

На чемпионате мира в Зеефельде двоеборцы стартуют 22 февраля – после лыжников и в один день с прыжковой квалификацией. Двоеборье переживает важный период после пятилетнего властвования немцев во главе с Френцелем. В прошлом году доминирование наконец прервал японец Ватабэ, все пять лет блуждавший вокруг да около первого места, в текущем сезоне с Кубком мира все ясно – 21-летний норвежец Ярл Магнус Рийбер наконец возмужал и обеспечил победу в начале февраля, за три этапа до конца.

У Рийбера еще нет личных медалей главных стартов: в Зеефельде он впервые примет участие в чемпионате мира. Из Пхёнчхана норвежец приехал с серебром эстафеты, получил неоценимый опыт и готов править на австрийских трамплине и трассе. В прыжках он чувствует себя более уверенно, но и на лыжах не считается мальчиком для битья. Препятствует царствованию проблема со здоровьем – воспаление стопы.

Талант Ярла Магнуса описывает Фред Бёрре Лундберг: экс-двоеборец, олимпийский чемпион и чемпион мира, а еще – супруг Марит Бьорген и отец ее детей. «Мне кажется, мы никогда не видели комбинатора с таким огромным талантом. Он хорош на трамплине и физически сложен для лыжных гонок. Не припомню такого сочетания», – сказал Лундберг в комментарии NRK.

Jarl Magnus RiiberImago

Соперники у Рийбера все те же: опытный Ватабэ, титулованный Ридзек, австрийцы Франц-Йозеф Рейрль и Марио Зайдль. Попытаются взять медали финн Илкка Херола и соотечественники Риибера – Йорген Гробак и Эспен Бьорнстад.

Для России этот вид безнадежен больше чем полностью: Эрнест Яхин идет на 42-м месте общего зачета. Участник двух Олимпиад и четырех чемпионатов мира, он кажется вечным – но спортсмену всего 28 лет. У Яхина вполне приемлемые результаты на трамплине – 15-е место в прыжковом списке – но совершенно ужасающие в лыжах: русский комбинатор смог набрать на трассе лишь одно кубковое очко. Остальные обитают за пределами топ-60.

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