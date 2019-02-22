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Двоеборцу из России вынесли предупреждение за фамилию Путина на перчатке

Двоеборцу из России вынесли предупреждение за фамилию Путина на перчатке
Eurosport

5 мин. назад

И заставили стереть.

Российский двоеборец Виталий Иванов получил предупреждение за фамилию президента России Владимира Путина, которую он написал на перчатках.

Инцидент произошел на чемпионате мира в Зеефельде. Как отмечает NRK, Иванов написал инициалы и фамилию Путина на среднем пальце правой перчатки. Во время соревнований он демонстрировал надпись на камеру.

«Это мой президент, мой фаворит. Поэтому я написал его имя на перчатке», – приводит слова Иванова NRK.

В Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) вынесли Иванову предупреждение и заставили стереть надпись с перчатки. В правилах FIS четко обозначено, что на соревнованиях нет места политическим сообщениям.

  • Иванов – олимпийский чемпион среди юниоров, чемпион России, мастер спорта России.
  • Спортсмен родился в Выборге, после чего его семья переехала в город Светогорск – он находится на границе с Финляндией. После восьмого класса Иванов переехал в Санкт-Петербург и поступил в Колледж олимпийского резерва.

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