Двоеборцу из России вынесли предупреждение за фамилию Путина на перчатке

Российский двоеборец Виталий Иванов получил предупреждение за фамилию президента России Владимира Путина, которую он написал на перчатках.

Инцидент произошел на чемпионате мира в Зеефельде. Как отмечает NRK, Иванов написал инициалы и фамилию Путина на среднем пальце правой перчатки. Во время соревнований он демонстрировал надпись на камеру.

«Это мой президент, мой фаворит. Поэтому я написал его имя на перчатке», – приводит слова Иванова NRK.

В Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) вынесли Иванову предупреждение и заставили стереть надпись с перчатки. В правилах FIS четко обозначено, что на соревнованиях нет места политическим сообщениям.

Иванов – олимпийский чемпион среди юниоров, чемпион России, мастер спорта России.

Спортсмен родился в Выборге, после чего его семья переехала в город Светогорск – он находится на границе с Финляндией. После восьмого класса Иванов переехал в Санкт-Петербург и поступил в Колледж олимпийского резерва.

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