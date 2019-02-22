Эрик Френцель стал шестикратным чемпионом мира

Немецкий двоеборец Эрик Френцель стал победителем чемпионата мира-2019 в соревнованиях на большом трамплине и 10-километровой гонке. Френцель выиграл соревнования на трамплине (138,5 очков), а затем первым финишировал на лыжне – 23 минуты 43,0 секунды.

Второе место занял норвежец Ян Шмид (+4,3 секунды), тройку призеров замкнул Франц-Йозеф Рерль из Австрии (+8,7).

Лучший результат в составе сборной России показал Виталий Иванов – 37-е место.

Френцель взял шестое золото чемпионатов мира в карьере. Вдобавок у него за плечами 5 серебряных и 2 бронзовые медали.

Чемпионат мира-2019 проходит в австрийском Зефельде.

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