США не отправлят официальную делегацию на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине, которая состоится с 4 по 20 февраля, но американские спортсмены смогут выступить на Играх. .

«Учитывая геноцид, проводимый Китайской народной республикой в Синьцзяне, и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не отправит дипломатическую или официальную делегацию на Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года в Пекине», – приводит The Wall Sreet Journal слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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Джен Псаки Фото: Getty Images

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Международный олимпийский комитет прокомментировал дипломатический бойкот США

«Присутствие государственных лиц и дипломатом – это сугубо политическое решение каждого государства, и МОК его, придерживаясь политического нейтралитета, полностью уважает. В то же время данное заявление США подчеркивает, что Олимпийские игры и участие в них спортсменов остаются вне политики, и мы приветствуем это.

Поддержка спортсменов и Олимпийских игр в последние месяцы неоднократно подчеркивались. Недавний пример – резолюция ООН о «Построении мирного и лучшего мира при помощи спорта и олимпийских идеалов», принятая 193 государствами-членами и проспонсированная 173 государствами-членами на 76-й генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе», – гласит заявление МОК.

Решение американцев вызвало широкий общественный резонанс

Александр Жуков Фото: Getty Images

Александр Жуков, почетный почетный президент Олимпийского комитета России: «Как я уже говорил, к спорту это не имеет никакого отношения. На проведение Олимпиады это не скажется, по крайней мере негативно – точно. Это означает, что не приедет Байден и его сотрудники, только это. Американцы все время пытаются использовать Олимпийские игры для каких-то политических целей, что собственно противоречит самому духу Олимпиады. Я уверен, что Игры и без американских дипломатов станут настоящим спортивным праздником».

Анфиса Резцова, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам: «Не поедут и не поедут. Мы и без них выступим. В США каждый день что-то выдумывают. Это не самый главный вопрос перед стартом Олимпиады. Думаю, что на самих американских спортсменов эта ситуация не будет особо влиять. Ведь команда, массажисты, тренеры, доктора отправятся в Пекин. Отсутствие официальных лиц на них не скажется».

Дмитрий Свищев, депутат Госдумы: «Этот бойкот касается только американских чиновников. Спортсмены от этого никак не должны пострадать. Главное, чтобы эти бойкоты не зашли дальше дипломатических, ведь Олимпийские игры – для спортсменов, и здесь неприемлема любая дискриминация. А так – отсутствие американских чиновников никак не должно сказаться на Играх, возможно, будет меньше различного рода политической истерии на месте».

Александр Тихонов Фото: Eurosport

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону: «Дипломатический бойкот Игр американцами – это праздник для всего остального мира. США – это самое больное место на всей земле, ее раковая опухоль. Посмотрите, сколько от них крови и бед. Здорово, что их чиновников не будет на Олимпиаде. Надеюсь, благодаря этому Игры пройдут мирно и без скандалов. Примеру американцев могут последовать власти других стран, включая Японию? Они удивляют, конечно. После того, как американцы разбомбили Хиросиму и Нагасаки, они умудряются встать на их сторону. Япония славится талантливым народом, но в этом вопросе они сильно заблудились».

Если вы не видели церемонию зажжения олимпийского огня зимних Игр 2022 года в Пекине, вам – сюда

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