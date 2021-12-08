Участники зимней Олимпиады в Пекине не пострадают в случае обнаружения коронавируса по ходу соревнований. Спортсмены не будут дисквалифицированы с обнулением результатов. К примеру, если инфекция будет выявлена перед финалом, то спортсмен или команда получат серебряную медаль автоматически, пояснили в МОК.

«Ни один спортсмен или команда не будут дисквалифицированы по причинам, связанным с COVID-19. Минимальный результат спортсмена или команды будет сохранен с учетом этапа соревнований, на котором они не смогли выступить. Например, если они пройдут в финал, но не смогут в нем выступить из-за ковида, то они получат серебряную медаль. В случае, если речь идет об индивидуальном соревновании, то будут вручены две серебряные медали», – рассказал официальный представитель МОК Марк Адамс.

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Аналогичные правила действовали во время Олимпиады в Токио, состоявшейся минувшим летом.

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