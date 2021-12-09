Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что не считает дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине со стороны США и других стран угрозой олимпийскому движению, в отличие от проблемы с трансгендерами.
«Олимпийскому движению ничего не угрожает. Если бы они запретили своим спортсменам поехать на Олимпиаду в Пекин, это бы уже угрожало. Самая большая угроза, в моем понимании,– не политические бойкоты, а то, что с трансгендерами происходит. Сам человек может определить, за какой пол он выступает. Это сейчас начинает происходить, и МОК почти разрешил это.
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И тут вопрос, будет ли женский спорт вообще на Олимпиаде после этого. Поэтому понятно, что олимпийское движение неким образом ставит всех в очень неудобное положение: чтобы трансгендеры появились в составе той или иной команды, многим странам надо поменять национальное спортивное законодательство.
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Но мы же понимаем, что не все страны готовы к этому. Получается, что уже приезд на Олимпиаду разных команд будет не очень равным. В каких-то будут трансгендеры. А другие страны будут обвинять: почему вы этого не сделали? У вас было такое право, а вы не воспользовались. Поэтому бойкоты политические – это первые ласточки, которые уже были. А новые тенденции – более страшные для олимпийского движения», – заявила Журова.
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Источник – #говоритМосква.
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