10 декабря на «ВТБ Арене» в Москве компания ZASPORT презентовала официальную форму российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
Россия выступит в столице Китая под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee) из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), наложившего запрет на флаг и символику страны до 16 декабря 2022 года.
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Днем ранее комплект игровых форм на Игры-2022 представила сборная России по хоккею.
А знаменитая российская конкобежка, чемпионка Турина-2006 Светлана Журова назвала главную угрозу олимпийскому движению
Источник – телеграм-канал «Антиглянец».
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