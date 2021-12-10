10 декабря на «ВТБ Арене» в Москве компания ZASPORT презентовала официальную форму российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Россия выступит в столице Китая под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee) из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), наложившего запрет на флаг и символику страны до 16 декабря 2022 года.

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