Президент России Владимир Путин поделился мнением о решении США и других стран устроить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине.
«Это решение неприемлемое и ошибочное. Разговаривал с одним из бывших президентов США – догадайтесь с кем, он сказал мне, что блокады Олимпиад были большой ошибкой. США продолжают наступать на те же грабли. Основная причина – попытки сдержать развитие КНР. Спорт должен объединять людей. Когда спорт лишают основной ценности, ему наносится огромный ущерб. Все совершают ошибки, правда, не все их повторяют. Дело не в руководителях, отношениях. Основная задача – не дать возможности поднять голову конкурентам. Мы всегда были против политизации спорта», – сказал Путин на пресс-конференции.
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На пресс-конференции Путин также рассказал о возможном допуске трансгендеров к соревнованиям.
Источник: «Чемпионат»
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