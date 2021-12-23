Президент России Владимир Путин поделился мнением о решении США и других стран устроить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине.

«Это решение неприемлемое и ошибочное. Разговаривал с одним из бывших президентов США – догадайтесь с кем, он сказал мне, что блокады Олимпиад были большой ошибкой. США продолжают наступать на те же грабли. Основная причина – попытки сдержать развитие КНР. Спорт должен объединять людей. Когда спорт лишают основной ценности, ему наносится огромный ущерб. Все совершают ошибки, правда, не все их повторяют. Дело не в руководителях, отношениях. Основная задача – не дать возможности поднять голову конкурентам. Мы всегда были против политизации спорта», – сказал Путин на пресс-конференции.

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