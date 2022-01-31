Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, что усугубляется холодным временем года, когда и обычные ОРВИ встречаются в разы чаще, решено не переносить Игры в Китае, как случилось с летними в Японии. Спортивный мир готовится наблюдать соревнования и перестраивается на новый часовой пояс: плюс пять к Москве. Eurosport.ru отвечает на самые часто задаваемые вопросы о предстоящей Олимпиаде.

Где и когда пройдет Олимпиада?

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Официальные даты – с 4 по 20 февраля, отсчет начинается церемонией Открытия и заканчивается Закрытием. На самом деле, соревнования начнутся раньше – 2-го. Это называется минус второй день, 3-е – минус первый. В эти даты стартуют квалификации в керлинге, женском хоккее и фристайле в дисциплине могул.

Олимпийские игры 12 участников Олимпиады сдали положительные тесты на ковид 28/01/2022 В 06:13

Страна-организатор – Китай, город – Пекин, но состязания пройдут не только в столице. Спортивные объекты Яньцина (район в 75 км к северо-западу от центра Пекина) примут горнолыжные соревнования, бобслей, скелетон и санный спорт. На лыжном курорте Чжанцзякоу (180 км к северо-западу от Пекина) состоятся старты по лыжным гонкам, лыжному двоеборью, биатлону, прыжкам с трамплина и фристайлу.

Что по коронавирусной безопасности?

Китайские власти заявили усиленные меры безопасности. Для въезда в Пекин необходимо сдать двойной тест на коронавирус: первый – не более чем за 48 часов до прибытия, второй – не позднее чем через 72 часа после. Для спортивных делегаций разработаны правила, обязательные для исполнения. Вокруг олимпийских объектов создадут замкнутое пространство, перемещаться можно будет лишь в этой области, в город выходить запрещено.

Несмотря на то, что правительством Китая признаны все вакцины, в том числе российские, спортсменам придется ежедневно проходить тестирование на коронавирус, а в специальном приложении власти будут отслеживать вероятность контактов между делегациями. Если кто-либо сдаст положительный тест, он будет госпитализирован до выздоровления.

Тестирование на коронавирус в Пекине Фото: Getty Images

К сожалению, хотя Игры еще не начались, но сообщения о положительных тестах у спортсменов и персонала уже начали поступать в разных видах спорта. Не смогут приехать несколько норвежских лыжников, тревожные новости приходили из российской сборной по фигурному катанию, от украинских биатлонистов и не только. Несмотря на то, что на отмену или перенос Олимпиады организаторы не пойдут, на результаты это, безусловно, повлияет – не исключены неожиданности.

Флаг и гимн сборной России на Олимпиаде в Пекине

Из-за санкций ВАДА у России официально продолжается отстранение от международных турниров, поэтому российские спортсмены будут выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) или по-английски ROC. Как и на летней Олимпиаде в Токио, на церемониях награждения гимн заменит фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского.

История тянется уже восемь лет, начиная с сочинской Олимпиады 2014 года, где Россию поймали на мошенничестве с подлогом допинг-проб и участием государства в масштабных допинговых нарушениях. Все могло закончиться более мягкими санкциями, если бы база данных московской антидопинговой лаборатории, где хранились данные проб спортсменов, не была отредактирована перед передачей в ВАДА.

Олимпиада в Пекине Фото: Getty Images

Поэтому чистые российские спортсмены, никак не относящиеся ни к Сочи, ни к лаборатории Родченкова, продолжают терпеть ограничения. Но, по-крайней мере, в отличие от ОИ в Пхенчхане, заявки формировались самостоятельно ОКР и национальными федерациями. МОК не вмешивался и не утверждал кандидатуры, баня неугодных без объяснения.

«Решение CAS однозначно, не устаю благодарить наших юристов и федерации, комиссию спортсменов. Я и все сотрудники ОКР, все члены федераций поедут в полноценном статусе в Пекин. Это в корне отличается от того, что было в 2018 году. Есть два ограничения – по гимну и флагу. Мне очень бы хотелось, чтобы представители зимних видов спорта имели возможность чаще слушать Чайковского», – рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.

Сколько видов спорта представлены на ОИ-2022? Есть ли новые?

Всего представлено 15 видов: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей, шорт-трек.

Спортсмены разыграют 327 медалей (109 комплектов). В Пекине дебютирует семь дисциплин в уже привычных видах спорта:

бобслей: монобоб, женщины;

фристайл: биг-эйр, мужчины и женщины;

фристайл: акробатика, смешанные соревнования;

прыжки на лыжах с трамплина: смешанные соревнования;

сноуборд-кросс: смешанные соревнования;

шорт-трек: смешанная эстафета.

Имеется ли медальный план для сборной России?

По словам президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, российские спортсмены могут завоевать около 30 медалей и побороться за место в тройке. Для сравнения, в 2018 году при жестком отборе участников удалось завоевать лишь 17 медалей (2-6-9) и 13-е место.

Российские спортсмены перед вылетом в Пекин Фото: Getty Images

«У нас есть своя методика по определению возможного количества медалей. К сожалению, погрешность большая при ковиде, у нас возникают проблемы из-за нестабильного календаря. Самое главное, чтобы все смогли принять участие в соревнованиях. Кубертен говорил – само участие в Играх уже является победой, это сейчас звучит по-новому.

Хотелось бы, чтобы все спортсмены доехали. Мы готовы бороться за 30 медалей, у нас очень хорошая сборная, готовы бороться за место в тройке. Но есть форс-мажорные обстоятельства. Например, тот же Латыпов вынужден был пропустить соревнования (сдал положительный тест на коронавирус – Eurosport.ru). Я надеюсь на лучшее, что каждый спортсмен сможет реализовать свой потенциал», – заявил он.

В каких видах спорта Россия претендует на медали?

Самыми медалеемкими видами на Олимпиаде традиционно станут биатлон (11 комплектов наград), горнолыжный спорт (11), конькобежный спорт (14), лыжные гонки (12), сноуборд (11) и фристайл (13). И если в горнолыжных дисциплинах медаль будет сродни чуду, то в остальных видах российские спортсмены способны оказать серьезную конкуренцию.

Зона финиша Национального горнолыжного центра в Пекине Фото: Getty Images

Кроме того, определенно можно надеяться на награды от фигуристов, скелетонистов, хоккеистов и других олимпийцев, за исключением разве что лыжного двоеборья и прыжков с трамплина, где успех крайне маловероятен.

Стоит отметить особенность хоккейного турнира. К сожалению, на Олимпиаду второй раз подряд не приедут игроки НХЛ. В 2018 году НХЛ не согласилась сделать паузу в чемпионате, сейчас произошло то же самое, только причиной стали многочисленные переносы матчей из-за вспышек коронавируса в командах. Международная федерация хоккея не допустит даже тех хоккеистов, которые получили индивидуальное разрешение от клубов, чтобы не портить отношения ни с НХЛ, ни с МОК.

Талисман и девиз

Официальным талисманом турнира стала панда, которую зовут Бин Дунь Дунь. Она одета в ледяной костюм, напоминающий космический скафандр. Вокруг мордочки панды нарисованы разноцветные кольца, обозначающие новые арены в Пекине, построенные с помощью современных технологий. А сердечко на левой лапе Бин Дунь Дунь символизирует гостеприимство и любовь китайцев к другим олимпийцам.

Талисман Олимпиады в Пекине Фото: Getty Images

Как и в Токио, Олимпиада пройдет под новым девизом. Вместо привычного «Быстрее, выше, сильнее» официально утвержден слоган «Быстрее, выше, сильнее – вместе». По мнению организаторов, это точнее отражает единый командный дух турнира.

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