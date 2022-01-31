Бобслеист олимпийской сборной Германии Франческо Фридрих отказался от китайского мяса на Играх-2022 в Пекине.
Врач олимпийской сборной Германии по бобслею Кристиан Шнайдер объяснил, что решение спортсмена мотивировано страхом перед допингом. Национальное антидопинговое агентство Германии (NADA) также предостерегает олимпийцев от несертифицированного мяса в Китае.
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«Это мера предосторожности – особенно когда приближается такое важное соревнование, как Олимпиада. Гормоны роста используются при производстве мяса в разных странах, в том числе и в Китае. Такие вещества могут быть обнаружены в допинг-тесте, из-за них спортсмена могут обвинить в применении допинга», – приводит слова Шнайдера Bild.
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В 2010 году из-за китайского мяса пострадал игрок в настольный теннис Дмитрий Овчаров: после возвращения в Германию у него было два положительных теста на гормон роста кленбутерол. По итогам нескольких изнурительных судебных разбирательств немецкого спортсмена украинского происхождения оправдали. «Я больше никогда не буду есть мясо в Китае», – заявил Овчаров после оглашения вердикта.
Поскольку Франческо Фридрих и его партнер по сборной Торстен Маргис прилетели в Пекин раньше остальных немецких спортсменов, они остановились не в олимпийской деревне, а в гостинице. Каждый день атлетам приходится ехать в столовую в Олимпийской деревне, которая находится в 30 минутах езды от отеля, чтобы там гарантированно получить мясо без гормонов роста. В гостинице спортсмены едят только вегетарианскую пищу.
Русские лыжники по прилету в Пекин столкнулись с другой проблемой – организаторы перепутали их имена. Вышло смешно и неловко.
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Источник: Bild
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