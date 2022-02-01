С 4 по 20 февраля в Пекине состоятся Олимпийские игры, а значит, спортсмены постепенно заселяются в Олимпийскую деревню и делятся в соцсетях тем, каковы условия проживания.

Летние Игры в Токио запомнились многим картонными кроватями от компании Airwave, которые должны были выдерживать до 200 кг, а после завершения соревнований отправиться на переработку. Спортсмены сразу окрестили спальные места «анти-секс»: олимпийцы предполагали, что они не выдержат и двух человек. После тестирования выяснилось, что те выживут даже после командного прыжка.

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В Пекине не стали брать пример с Токио и оборудовали номера кроватями с возможностью дистанционного управления, отнюдь не картонными. Это в ролике продемонстрировала саночница Саммер Бритчер.

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«Могу рассказать вам кое‑что интересное. У нас не только не картонные кровати. Видимо, пекинский Олимпийский комитет подумал, как можно вывести всю эту токийскую историю на новый уровень? И вот что они придумали», – рассказала она, достав пульт и показав, как элементы матраса меняют свой уклон.

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