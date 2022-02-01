Среди пассажиров самолета с норвежскими спортсменами, летевшими на Олимпиаду в Пекин, обнаружены заболевшие коронавирусом.

На борту лайнера находились команды Норвегии по биатлону, фристайлу и сноуборду. Вместе с ними летела большая часть олимпийской сборной Дании и несколько шведских спортсменов. Кроме того, в самолете присутствовали представители медиа из Норвегии и Дании.

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Положительные тесты на ковид сдали четыре человека. Сначала инфекция была выявлена у двоих норвежцев, позже положительный результат на ковид дали тесты двух шведов, находившихся на борту норвежского олимпийского самолета. Шведские случаи коронавируса подтверждены пресс-менеджером Олимпийского комитета Швеции Ларсом Маркуссоном информационному агентству TT.

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Сообщается, что оба норвежца с положительным результатом на коронавирус недавно переболели инфекцией. Теперь эти двое будут снова протестированы – дабы исключить вариант того, что они прилетели в Пекин недолеченными. Если и эти тесты окажутся положительными, инфицированных ждет изоляция. Близкие контакты сдавших положительные тесты пока не выяснены.

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Источник: NRK

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