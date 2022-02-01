В среду, 2 февраля, кёрлингисты откроют соревнования на Олимпиаде в Пекине. Днем позже смотрим за выступлениями во фристайле и следим за женским хоккеем. Представляем расписание первого и второго дней Игр.

2 февраля

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Первые соревнования на Олимпиаде начнутся уже за два дня до церемонии открытия и официального старта Игр – в борьбу вступают смешанные пары в кёрлинге.

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Кёрлинг, дабл-микст

15:05 мск, круговой раунд, Швеция – Великобритания

15:05 мск, круговой раунд, Австралия – США

15:05 мск, круговой раунд, Норвегия – Чехия

15:05 мск, круговой раунд, Китай – Швейцария

Кёрлинг Фото: Getty Images

3 февраля

За день до зажжения олимпийского огня можно будет насладиться соревнованиями сразу в трех видах спорта – кёрлинге, хоккее и фристайле.

Кёрлинг, круговой раунд

4:05 мск, круговой раунд, Австралия – Китай

4:05 мск, круговой раунд, Швеция – Чехия

4:05 мск, круговой раунд, США – Италия

4:05 мск, круговой раунд, Великобритания – Канада

9:05 мск, круговой раунд, Италия – Швейцария

9:05 мск, круговой раунд, США – Норвегия

15:05 мск, круговой раунд, Норвегия – Канада

15:05 мск, круговой раунд, Швейцария – Великобритания

15:05 мск, круговой раунд, Китай – Чехия

15:05 мск, круговой раунд, Чехия – Австралия

Хоккей, женщины

7:10 мск, группа В, Чехия – Китай

7:10 мск, группа А, Канада – Швейцария

11:40 мск, группа В, Швеция – Япония

16:10 мск, группа А, Финляндия – США

Джейми Ли Рэттрей, Канада Фото: Getty Images

Фристайл

13:00 мск, могул, женщины, квалификация

14:45 мск, могул, мужчины, квалификация

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