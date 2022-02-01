В среду, 2 февраля, кёрлингисты откроют соревнования на Олимпиаде в Пекине. Днем позже смотрим за выступлениями во фристайле и следим за женским хоккеем. Представляем расписание первого и второго дней Игр.
2 февраля
Ad
Первые соревнования на Олимпиаде начнутся уже за два дня до церемонии открытия и официального старта Игр – в борьбу вступают смешанные пары в кёрлинге.
Пекин-2022
Ковид на самолете норвежских олимпийцев. Подтверждены 4 случая
Кёрлинг, дабл-микст
15:05 мск, круговой раунд, Швеция – Великобритания
15:05 мск, круговой раунд, Австралия – США
15:05 мск, круговой раунд, Норвегия – Чехия
15:05 мск, круговой раунд, Китай – Швейцария
Кёрлинг
Фото: Getty Images
3 февраля
За день до зажжения олимпийского огня можно будет насладиться соревнованиями сразу в трех видах спорта – кёрлинге, хоккее и фристайле.
Кёрлинг, круговой раунд
4:05 мск, круговой раунд, Австралия – Китай
4:05 мск, круговой раунд, Швеция – Чехия
4:05 мск, круговой раунд, США – Италия
4:05 мск, круговой раунд, Великобритания – Канада
9:05 мск, круговой раунд, Италия – Швейцария
9:05 мск, круговой раунд, США – Норвегия
15:05 мск, круговой раунд, Норвегия – Канада
15:05 мск, круговой раунд, Швейцария – Великобритания
15:05 мск, круговой раунд, Китай – Чехия
15:05 мск, круговой раунд, Чехия – Австралия
Хоккей, женщины
7:10 мск, группа В, Чехия – Китай
7:10 мск, группа А, Канада – Швейцария
11:40 мск, группа В, Швеция – Япония
16:10 мск, группа А, Финляндия – США
Джейми Ли Рэттрей, Канада
Фото: Getty Images
Фристайл
13:00 мск, могул, женщины, квалификация
14:45 мск, могул, мужчины, квалификация
Важное о зимней Олимпиаде-2022: где ждать медали от России, что с ковидной безопасностью? Ответы на все вопросы здесь.
На летней Олимпиаде в Токио спортсмены спали на картонных «антисекс-кроватях». В Пекине пошли по другому пути.
Пекин-2022
На летней Олимпиаде в Токио были картонные кровати. Что в Пекине?
Пекин-2022
Немецкие олимпийцы отказываются от китайского мяса. Дело в допинге
Реклама
Ad
Реклама
Ad