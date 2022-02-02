Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли полагает, что на Олимпийских играх-2022 в Пекине не повторится ситуация с допинг-скандалами в Сочи-2014.

«Не уверен, что стоит сравнивать Олимпиады в Пекине и Сочи. Это разные ситуации. Сейчас дело происходит в «пузыре», но в процессе тестирования участвуют лаборатории с международными экспертами. Мы усвоили урок Сочи и следим за ситуацией. Не боимся повторения ситуации», – сказал Ниггли.

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После ОИ в Сочи глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков уехал в США, где в интервью местным медиа заявил о наличии в России государственной допинговой программы. Всемирное антидопинговое агентство провело расследование, по итогам которого наложило санкции на российский спорт. В данный момент, в том числе на ОИ-2022, российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом и слушать гимн на крупнейших турнирах. Срок санкций – до 16 декабря 2022 года. Что еще нужно знать об Играх в Пекине? Рассказываем в большом материале

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